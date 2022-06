Cruce entre Alberto Fernández y referentes del campo por el paro anunciado

“Los argentinos nos embromamos”. Con esa frase, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, le respondió al presidente Alberto Fernández, que en un acto en La Rioja criticó el paro anunciado ayer para el 13 de julio por la Mesa de Enlace. “¿La solución que encuentran es proponer un paro? ¡Déjenme de embromar!”, señaló el jefe de Estado.

En una visita a la provincia para la inauguración de una planta de la empresa textil de capitales nacionales Enod SA, el mandatario señaló: “Ayer vi en un programa de televisión como Macron le reclamaba a Joe Biden cómo sacaba gasoil para Europa y los Emiratos Árabes decían que no iban a poder darle combustible. En ese mundo estamos, ¿y la solución que encuentran es un paro?”, dijo. “¡Déjenme de embromar!, necesitamos seguir produciendo”, agregó.

Leer también: Por la crisis del gasoil, la Mesa de Enlace convocó a un paro nacional del campo

Entre otros dirigentes del agro, le contestó Iannizzotto. “El Gobierno no planifica, no controla, no gestiona. La oposición mira para otra parte. La política solo cuida sus privilegios y no resuelve”, dijo.

Iannizzotto apuntó que “la mayoría de los problemas en la Argentina son a causa de los que administran”. Añadió: “Tenemos los recursos y no los explotamos. La plata se destina a mantener la política. La mayoría de los países no tienen la segunda reserva de hidrocarburos”. En este contexto, luego remarcó: “Los argentinos nos embromamos”.

Más críticas

También se pronunció el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, que se mostró preocupado por las declaraciones del Presidente.

“Es enormemente preocupante que nada menos que el presidente de la Argentina desconozca la inmensa cantidad de problemas que tenemos que afrontar los argentinos cotidianamente y simplifique todo eso a la problemática derivada de un exceso de crecimiento. Está viendo un programa en otra sintonía completamente diferente a lo que ocurre en la realidad”, expresó el ruralista.