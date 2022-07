La ex de Alex Caniggia quiere entrar a Gran Hermano y "podría revelar intimidades"

La exnovia de Alex Caniggia, Macarena Herrera, quiere entrar a Gran Hermano y en LAM mostraron el video que envió a la producción del programa, el cual llegó a manos de las angelitas y dio que hablar.

“Hola, ¿cómo están? Yo soy Macarena Herrera, tengo 26 años y actualmente estudio derecho. Me encantaría entrar a La Casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar”, comenzó diciendo la joven.

Luego, continuó: “Soy muy transparente y creo que eso le gana a cualquier cosa en la vida. Además soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de Argentina, Alex Caniggia, eso tal vez es atrayente”.

Leer también: Adelantarán “Gran Hermano” con Santi del Moro

“Porque podría revelar algunas intimidades de él y cosas que sé, en el caso de que el juego me convenga, claro”, lanzó Macarena al final de la grabación sobre su noviazgo con el hijo de Mariana Nannis.

Estefi Berardi reveló en LAM cuál fue la reacción de Macarena Herrera, la ex de Alex Caniggia, al enterarse que su video para el casting de Gran Hermano saldría en la televisión.

“Ella se quiere morir porque está el video acá, le pidió por favor a mi fuente que no lo viralice y dijo ‘no no, en realidad lo dije para el video para que me llamen porque quiero entrar, no voy a hablar mal de Alex’”, contó la panelista.

Fuente. Ciudad Magazine