Víctor Reviglio: "Perón volvió para unir a los argentinos"

Este 1 de julio se cumplen 48 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. En 1974 atravesaba su tercer mandato, luego de muchos años de proscripción del partido Justicialista. La fórmula Perón - Perón, secundada por Isabel su segunda esposa, se consagró en mayo de 1973 y su mandato se extendió hasta el golpe militar de marzo de 1976.

"Es un hecho fuerte para quienes lo vivimos intensamente, aquel 1 de julio y antes de eso", apuntó el Dr. Víctor Félix Reviglio, quién en ese momento era sub secretario de Salud Pública, en el segundo gobierno de Sylvestre Begnis en la provincia. A los 16 años se unió a las filas del justicialismo y continúa activo a sus 84.

"Tenía una relación directa con el doctor Domingo Liotta, que era ministro de Salud. Él me comentó personalmente todo, me acuerdo que me pasó un electrocardiograma del general. Había tenido varios infartos, sabíamos que era una situación delicada. Él era un gran fumador, se lo habían prohibido terminantemente. Hacía sus travesuras a quienes lo cuidaban, no obstante vivió hasta los 78 años".

Según el entrevistado, el objetivo del retorno de Perón era "Integrar a los argentinos, juntarnos y vivir en paz". La previa a su llegada se vio atravesada por numerosos conflictos armados y enfrentamientos varios, que Perón "Buscaba dejar atrás".

El general Perón en la actualidad

"¿Qué podría pensar el general hoy?", reflexionó Reviglio en Cadena OH! "Que siempre le pidió al pueblo, no solo a sus adherentes sino al conjunto, que estuviéramos unidos. Este siglo XXI, tiene sus características. Esta crisis va más allá de la Argentina, pareciera que los partidos políticos han desaparecido. Pero no, no tienen la fuerza de otras épocas. Las coaliciones que se formaron de uno y otro lado, también están fragmentadas. Es una situación deplorable en ese aspecto".

Pero no basta con responsabilizar a los políticos de las situaciones que se viven, aunque "la mayoría tienen la culpa". Sino que es preciso comprender que los funcionarios no salen de un repollo sino de la sociedad; y, "la sociedad Argentina de la actualidad, no es la misma, ha cambiado estamos en la discordia y la disolución".

Los grandes cambios se procesan por aquellos ejes claves de la política justicialista. "El general hablaba de eso. Dijo, hay que dar trabajo, eso es lo que dignifica al hombre. Lógicamente un trabajo que sea remunerado como corresponde y con las leyes que lo protejan. Pero hablamos de trabajadores, no de vivos, que deformaron en muchos aspectos y dieron lugar que la oposición se ensañara con el peronismo".

De la cultura del trabajo, según el médico, se pasó a la cultura de los vivos. "La famosa viveza criolla que vivimos y padecimos. Pero la crisis es política, social y económica, también cultural. Esto no se arregla con un decreto o una ley, son muchos años".

El legado peronista

Juan Domingo Perón marcó un antes y un después en Argentina. Es parte de la historia, dejó un legado sin lugar a dudas, también una doctrina que, según Reviligio, "Está muy actualizada, porque hunde sus raíces en la filosofía humanista".

"Tenía 6 años en aquel 17 de octubre de 1945, llegué a la universidad siendo el hijo de un obrero porque Perón lo facilitó. Tratamos de trasladar eso que tuvimos la suerte de vivirlo. Tenemos que tener esperanza y cumplir. Bajar los decibeles de los enfrentamientos".

"El general, su legado, buscó la unidad por sobre todas las cosas. Quedó como una página que es de lo mejor que nos pudo haber ocurrido en ese sentido. Ojalá ese ejemplo se traslade a la clase dirigente", dijo por último.

