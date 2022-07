"Mi cabeza está en Racing y en el domingo. Y se viene el clásico, que es muy importante para nosotros y para la gente. Estamos muy convencidos de lo que queremos", dijo Copetti a TyC Sports, sobre el rumor del interés de Udinese de Italia.

Copetti aseguró que está "muy cómodo" en el club de Avellaneda: "Estoy muy bien acá, más con este cuerpo técnico que tiene una idea que creo que me sirve mucho".

"Si un día llega una oferta y a Racing le convence, me tendré que ir. Y si en algún momento me voy, ojalá me toque volver", agregó el ex Atlético de Rafaela.

En la previa del partido ante Sarmiento en Junín, del próximo domingo, Copetti defendió a su compañero, el colombiano Edwin Cardona, eje de las críticas de los hinchas por su rendimiento.

"Son injustas. Es un gran amigo y gran jugador. Nos puede dar muchísimo porque jugó en selección, tiene jerarquía. Me hizo abrir la cabeza, saber que siempre hay que estar preparado y de la mejor manera. Hablamos mucho de todas las cosas que nos pasa, yo le digo que esté tranquilo y no se vuelva loco", señaló Copetti.

Racing Club, tercero con 9 puntos en la Liga Profesional de Fútbol, enfrentará el próximo domingo a Sarmiento de Junín, como visitante, por la sexta fecha.