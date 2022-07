"No puedo creer que me hayan dado tres fechas, porque no fue contra nadie del 'mundo Boca'. Fue solamente un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía", dijo Troyansky en diálogo con TyC Sports.

El Tribunal de Disciplina Deportiva dictaminó la suspensión del atacante porque "incitó al público provocando gresca", cuando se sacó la camiseta y la mostró de cara al público "xeneize" tras convertir el gol de penal, para la victoria agónica de Unión.

"Era el cumpleaños de (Lionel) Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento del festejo, lo hubiese hecho en cualquier cancha", señaló Troyansky.

El delantero de Unión dijo que hablará con las autoridades del club para definir si apelarán la decisión. "Por el momento no se habló nada. Todavía no fui a declarar, pero estoy esperando para hacer el descargo. La sanción se da porque somos Unión y es una pena que sea así. Que me hayan dado tres fechas es muy injusto", agregó Troyansky.

Por último, despejó dudas y negó ser hincha de River Plate: "No soy hincha de River y no hice el festejo por eso. Cualquier futbolista, desde que es chico, sueña con hacer un gol en cancha de Boca, pero no fue en contra de la gente".