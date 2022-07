El estrés acelera el deterioro inmunológico

El estrés es un sentimiento de tensión físico o emocional que si no es tratado con anticipación, puede causar daños importantes en el ser humano.

Un nuevo estudio científico reveló que el estrés acelera el envejecimiento inmunológico, provocando, además, el posible riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades por infecciones.

El mismo fue publicado en la reconocida revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y el mismo podría ayudar a explicar las disparidades en la salud relacionada con la edad, incluido el número desigual de víctimas de la pandemia, e identificar posibles puntos de intervención.

“A medida que aumenta la población mundial de adultos mayores, es esencial comprender las disparidades en la salud relacionada con la edad. Los cambios en el sistema inmunitario relacionados con la edad juegan un papel fundamental en el deterioro de la salud. Este estudio ayuda a aclarar los mecanismos involucrados en el envejecimiento inmunológico acelerado “, explicó el autor principal del estudio, Eric Klopack, becario postdoctoral en la Universidad del Sur de California (USC), profesor en la Escuela de Gerontología Leonard Davis.

A medida que las personas envejecen, el sistema inmunitario naturalmente comienza a sufrir una degradación drástica, una condición llamada inmunosenescencia. Con la edad avanzada, el perfil inmunológico de una persona se debilita e incluye demasiados glóbulos blancos desgastados circulando y muy pocos glóbulos blancos “ingenuos” frescos listos para enfrentarse a nuevos invasores.

El envejecimiento inmunológico está asociado no solo con el cáncer, sino también con enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de neumonía, menor eficacia de las vacunas y envejecimiento de los órganos.

¿Qué explica las drásticas diferencias de salud en adultos de la misma edad?

Los investigadores de la USC decidieron ver si podían descubrir una conexión entre la exposición al estrés durante toda la vida, un conocido contribuyente a la mala salud, y la disminución del vigor en el sistema inmunológico.

Para ello, consultaron y compararon enormes conjuntos de datos del Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan, una encuesta longitudinal nacional sobre la economía, la salud, el estado civil, el estado familiar y los sistemas de apoyo público y privado de los estadounidenses mayores. Para calcular la exposición a diversas formas de estrés social, los investigadores analizaron las respuestas de una muestra nacional de 5744 adultos mayores de 50 años.

Respondieron un cuestionario diseñado para evaluar las experiencias de los encuestados con el estrés social, incluidos los eventos estresantes de la vida, el estrés crónico, la vida cotidiana y discriminación. Luego, las muestras de sangre de los participantes se analizaron mediante citometría de flujo, una técnica de laboratorio que cuenta y clasifica las células sanguíneas a medida que pasan una por una en una corriente estrecha frente a un láser.

Como era de esperar, las personas con puntajes de estrés más altos tenían perfiles inmunológicos que parecían mayores, con porcentajes más bajos de combatientes frescos de enfermedades y porcentajes más altos de glóbulos blancos desgastados. La asociación entre los eventos estresantes de la vida y menos células T listas para responder, o ingenuas, se mantuvo fuerte incluso después de controlar la educación, el tabaquismo, la bebida, el IMC y la raza o el origen étnico. Algunas fuentes de estrés pueden ser imposibles de controlar, pero los investigadores dicen que puede haber una solución.

Las células T, un componente crítico de la inmunidad, maduran en una glándula llamada timo, que se encuentra justo en frente y encima del corazón. A medida que las personas envejecen, el tejido del timo se encoge y es reemplazado por tejido adiposo, lo que reduce la producción de células inmunitarias. Investigaciones anteriores sugieren que este proceso se ve acelerado por factores del estilo de vida como la mala alimentación y la falta de ejercicio, que están asociados con el estrés social.

“En este estudio, después de controlar estadísticamente la mala alimentación y la falta de ejercicio, la conexión entre el estrés y el envejecimiento inmunológico acelerado no fue tan fuerte”, dijo Klopack.

Fuente: Ambito