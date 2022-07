Colón está cerca de sumar dos refuerzos

En las últimas horas del lunes, y con el presidente Vignatti encabezando las gestiones en Capital Federal, la dirigencia de Colón habría cerrado el acuerdo para la contratación de dos nuevos futbolistas que llegarán a reforzar el plantel sabalero.

La referencia es para el mediocampista Baldomero Perlaza, quien llega en condición de libre tras su paso por Atlético Nacional de Medellin, y el extremo paraguayo Mario Nicolás Otazu, que proviene de Guaireña de su país y firmará a préstamo por 18 meses.

En el caso de Perlaza, del buen futbolista colombiano se viene hablando hace un par de semanas en Santa Fe y tras un par de idas y vueltas se terminó este lunes de concretar la operación. El jugador de 30 años de edad y que llega con las mejores referencias con el pase en su poder, también sellara su vínculo hasta diciembre de 2023, con una opción de compra en favor de Colón.

El de Otazu es un nombre que sorprende porque no aparecía en la órbita del sabalero. Se trata de un extremo de 26 años de edad que viene de realizar un gran primer semestre de 2022 con la casaca de Guaireña tanto en el certamen doméstico como en la Copa Sudamericana, donde anotó 4 goles. Otazu, quien estuvo en el Olimpiakos de Grecia pero no llegó a debutar, puede jugar por todo el carril izquierdo y si bien no se define como goleador, ha tenido un excelente registro que llamó la atención de Vignatti y compañía. El paraguayo firmará a préstamo con cargo y con opción hasta diciembre del año que viene.

A los dos futbolistas se los espera sobre el final de esta misma semana para realizar la revisión médica, firmar sus contratos y ponerse a la orden.

Con info de Radiogol - Sin Mordaza