Comerciantes advierten pérdida de stock e incertidumbre con los precios

Incertidumbre, zozobra y preocupación recorre al sector comercial santafesino. El precio de los alquileres, de la compra de insumos, el pago a los empleados y al fisco, son factores que pesan sobre gran cantidad de personas en la ciudad.

"Ya cansan las cuestiones que nos pasan con nuestra economía. Hemos visto pasar ministros de economía, con diferentes rumbos y no avanzamos ni como país", apuntó Jorge Baremberg, integrante del Centro Comercial de Santa Fe. "Más allá de que se declama que hay que producir, exportar, ingresar dólares para importar lo que necesitamos, para darle valor agregado a nuestras producciones. Pero no pasa".

Para el entrevistado, el problema "somos nosotros". Desde el sector consideran que el país tiene un gran déficit fiscal producto de sostener una política para ayudar a quienes se han caído del mercado laboral. "Están los subsidios a todos aquellos que reciben los planes, cuando no hay políticas de Estado para educar, dar las herramientas necesarias y a quienes somos los privados dotar de recursos humanos para seguir produciendo".

"La actividad privada no crece, nos inundan de impuestos, nos quitan la rentabilidad con la inflación, aumentan los precios y se pierden productos y stock. La inflación nos golpea a todos los comerciantes, no tenemos la espalda económica ni financiera para seguir asumiendo mayores costos en la mercadería. Así, nos vamos comiendo el stock, lamentablemente", detalló al aire por Cadena OH!

Desde la entidad, destacaron que no son formadores de precios y que desde ayer no tienen lista de costos. Muchos comercios igual mantuvieron sus puertas abiertas por la necesidad de tener ingresos para contrarrestar la crisis.

"Se fue Guzmán con una inflación galopante y la actual ministra dijo que no se va a modificar la política económica. No cambia nada, redobla la apuesta y sigue con el mismo rumbo. Cuando uno tiene la cotidianeidad de la angustia, pensando cómo pagar, y ve a la política discutiendo espacios de poder, se te hierve la sangre. Están en otra dimensión", dijo por último.

