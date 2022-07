Mario Otazú: "Estoy muy contento con la llegada de Colón"

Colón cerrará en las próximas horas la contratación del paraguayo Mario Otazú, quien llega procedente de Guaireña Fútbol Club de Paraguay. Otazú, quien se desempeña como mediocampista izquierdo, llegará a préstamo por 18 meses, con opción de compra.

Mario Otazú manifestó: “estoy muy contento, esperando el viaje para encontrarme con la gente en Santa Fe”

"Fue algo muy rápido. Mi representante estuvo en Argentina y me comentó que había algo, pero no me específico dónde. Ayer (por este lunes) me llamó y me dice «sentate y calmate, que te quiero contar algo». Entonces me revela que debía ir para Santa Fe. Sinceramente me quedé helado. Que me quiera un equipo como Colón, al que vi jugar la final en Paraguay. Será algo muy grande para mí defender sus colores".

Además, confirmó: “Voy esta noche y nos encontramos en Santa Fe. Mañana de tarde me reúno con mi representante y nos encontraremos con los dirigentes del club para firmar el contrato”

Por otra parte, comentó que “empecé a seguir a Colón después de la Copa Sudamericana, que llegan acá a jugar la final. Estuve muy pendiente, fue muy emocionante como la gente vino hasta aquí a alentar a Colón”.

“Es una institución grande y muy conocida. Es un desafío muy grande y me va ayudar a crecer” sostuvo.