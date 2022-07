Fuerte crítica de Pullaro a Perotti: "El acuerdo firmado por coparticipación no es transparente"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, mantuvo un encuentro de trabajo con diputados provinciales. Allí, el ministro de Economía, Walter Agosto, brindó detalles acerca del acuerdo firmado con Nación por la deuda de coparticipación.

Además de Perotti y Agosto, estuvieron presentes:la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el Fiscal de Estado, Rubén Weder; los secretarios de Hacienda, Germán Rollandi, de Finanzas e Ingresos Públicos, Jorge Simón; y de Gobierno, Oscar Urruty.

"Al Gobernador le cuesta mucho explicar este acuerdo. Lo vi molesto cuando le dimos nuestra opinión".

Luego de la reunión, el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR- Evolución) habló con los medios y criticó fuertemente el gobernador santafesino. "No entiendo por qué aún no nos dieron el acuerdo firmado con Nación; queremos verlo, leerlo y evaluarlo", comenzó diciendo el legislador.

Y continuó: "Ellos dan vueltas y no nos dicen por qué todavía no nos entregaron el acuerdo. Sinceramente, siento que ha ocurrido algo poco transparente. El convenio se firmó el miércoles y el sábado renunció el ministro de Economía (Martín Guzmán) renunció; no sé, pero nosotros necesitamos el acuerdo para analizarlo".

Asimismo, Pullaro aseguró que Perotti no estaba cómodo en el lugar. "Al Gobernador le cuesta mucho explicar este acuerdo. Lo vi molesto cuando le dimos nuestra opinión, la de la Unión Cívica Radical (UCR); lo único que tenemos hasta ahora es un PowerPoint".

Leer también: Calvo: "Entre 2022 y 2023, la Provincia recibirá más del 30 por ciento de la deuda por coparticipación"

"Hasta cuándo el Estado nacional va a seguir estafando a la provincia", se preguntó el diputado y añadió: "Tenemos que ir todos juntos y hacer que los recursos propios vuelvan a Santa Fe".

"Nos esconden el acuerdo; esto no se puede explicar y no tiene lógica, es una vergüenza", concluyó el exministro de Seguridad.

Escuchar también la nota completa: