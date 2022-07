Municipales de Santa Fe van al paro por 48 horas

La medida de fuerza contempla a la totalidad de los trabajadores del municipio, Tribunal de Cuentas, y Caja Municipalidad de Jubilaciones y Pensiones. El gremio aclaró que los trabajadores que desempeñan funciones en el Concejo Municipal no se sumarán al paro "puesto que la semana pasada se concretó la entrega de uniformes".

Por otro lado, el cuerpo de delegados del Asoem resolvió solicitar a los municipios donde tiene representación de trabajadores (Santa Fe, Rincón, Arroyo Leyes, Monte Vera y Recreo) el adelantamiento del acuerdo paritario.

Juan Medina, secretario General de Asoem, explicó: "Es el adelantamiento a agosto de la última cuota del 8 por ciento de incremento salarial estipulado a pagar en septiembre".

Se trata del último tramo del acuerdo pactado. "Este mes de julio se cobraba el ocho por ciento para llegar al 38. Y en septiembre se cobraba el otro 8 por ciento para alcanzar el 46 por ciento", explicó

Además, solicitaron que en vez de reabrir en septiembre la discusión salarial (como estaba pactado) se empiece a discutir en agosto. "Hoy ya no se puede soportar más la espiralización de la inflación que ha habido, más aún en los alimentos", afirmó.

Sobre la medida de fuerza vinculada al incumplimiento en la provisión de uniformes, Medina apuntó que se trata de un viejo reclamo, por lo que la decisión es "parte de un plan de lucha que comenzamos hace un mes aproximadamente. El ejecutivo no ha encontrado la posibilidad de solucionar la situación; se trata de la morosidad en la entrega de muchas de ropa. Hay una morosidad de cuatro mudas de ropa. Hoy los trabajadores de la municipalidad de Santa Fe no tienen camperas, no tienen botines, no tienen pantalones; botas, los inspectores no tienen los elementos de abrigo, ni los calzados".