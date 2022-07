Gallardo arribó al club de Núñez en junio de 2014, en reemplazo de Ramón Díaz, y sostuvo su gestión a base de grandes resultados con 14 títulos, para convertirse en el DT más ganador en la historia de River.

El "Muñeco" está tercero entre los que más partidos dirigieron a River, detrás del mítico Ángel Labruna (528) y José María Minella (447).

Bajo el mando de Gallardo, River obtuvo siete títulos nacionales y siete internacionales con 214 triunfos, 107 empates y 79 derrotas.

En la campaña hay un dato particular: no se computa el partido que la AFA dio por ganado a Atlético Tucumán en marzo de 2020, cuando River no se presentó frente a los primeros casos de coronavirus en el país.