El Gobierno le pide "responsabilidad" a la oposición respecto al acuerdo por la deuda

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, pidió "responsabilidad" a la oposición respecto a la firma del acuerdo por la deuda histórica que Nación ostenta con la provincia por coparticipación.

Ayer la funcionaria participó de la reunión que tuvo el Ejecutivo con legisladores, en donde un importante sector de arco no peronista planteó severas críticas. "La reunión con el gobernador nos dejó más dudas que certezas. No tenemos el texto del acuerdo para analizarlo", dijo el diputado provincial Maximiliano Pullaro tras el encuentro.

En este marco, Arena aseveró: "reclamamos una oposición más constructiva, y no un casete puesto donde 'no me importa lo que digan'. Esto es irresponsable para con la ciudadanía".

"Les pedimos responsabilidad, lo que están diciendo va en detrimento de la ciudadanía"

"Les pedimos responsabilidad, lo que están diciendo va en detrimento de la ciudadanía, y no del gobernador Omar Perotti", sentenció la funcionaria provincial.

La misma fuerza que Santa Fe tuvo en su reclamo para lograr la ejecución de sentencia de la deuda que la Nación mantenía con la provincia, es la que tiene para defenderlo porque es un acuerdo histórico en beneficio de los santafesinos y las santafesinas. pic.twitter.com/UCXXnujZAw — Celia Arena (@celiaarena) July 7, 2022

"Si tienen dudas, que le reclamen a la Corte"

"El Gobernador puso mucho énfasis en convocar a los actores políticos a la Legislatura. La legitimidad es importante y se logra discutiendo", comentó ayer diputado provincial Leandro Busatto, que asistió al cónclave en la Casa de Gobierno.

Sin embargo, cuestionó los dichos del arco opositor. "Se hacen sobrevaloraciones políticas descontextualizadas de lo que ha ocurrido en los últimos cinco o seis años, incluso en gobiernos que no fueron nuestros", afirmó.

"Si dicen que el convenio no es transparente, que vayan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Este no fue un acuerdo entre partes, sino para cumplir una sentencia judicial", dijo al aire de Cadena OH.

Escuchar también la nota completa: