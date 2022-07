Leonardo Simonutti: "Vamos a seguir trabajando por un club más grande"

A pocos días de haberse llevado las elecciones a presidente en el club Atlético Unión la agrupación Triunfo Tatengue (Más Unión) decidió seguir trabajando para para lo que viene de cara a las elecciones del 2025.

Este jueves por la noche, en el club Mayoraz, más de 100 hinchas de Unión dijeron presentes en la primer cena de la agrupación post comicios donde el 47% de los votantes eligió al continuidad del oficialismo.

Según pudo saber Sin Mordaza, entre el centenar de personas estaba el presidente de la agrupación Leonardo Simonutti y el mentor de todo este grupo Rodrigo Villarreal.

Leonardo Simonutti dialogó con Cadena OH!

"Nos merecíamos una charla entre nosotros para agradecer a todos los que fueron a votar y a los que nos eligieron a nosotros"...

"El lunes 27 estuvimos reunidos para comenzar a trabajar en los próximos 3 años, ir viendo lo que se viene e ir mejorando los proyectos"...

"Nuestros proyectos están a disposición de la Comisión Directiva para cuando lo quieran utilizar porque tiene muchas horas de trabajo"...Cambiar la base de sustento y mirar para adelante. Tenemos una visión diferente a la actual conducción. Teníamos un montón de proyectos. En definitiva, esas ideas no las vamos a abandonar. Si la comisión no los toma ni los hace, los propondremos mejoradas para dentro de tres años"...

"Cuando uno tiene un proyecto como el de Mas Unión y no se ganó no quiere decir que no sean buenos....estos proyectos son de crecimiento, con predio y teníamos nuestros planes en el club, pensión y cándido Pujato"...

"Los hinchas votaron un cambio y el verdadero cambio era el de Mas Unión. Las propuestas reales eran las nuestras"...

Renovación de Triunfo Tategue y Mas Unión: "Vamos a seguir con la renovación y vamos a trabajar para una agrupación más grande y un club más grande"...