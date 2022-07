Impactante vídeo del momento en el que un auto se incrustó en el Teatro Plaza en Mendoza

Un auto fuera de control se incrustó en la entrada del Teatro Plaza en Mendoza y por el hecho 23 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Las cámaras de seguridad permitieron grabar la secuencia que se da justo a la salida de la obra “Dos locas de remate” protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

Allí se observa como un auto Volkswagen Vento automático da marcha atrás a toda velocidad y atropella a las personas que se encontraban saliendo del teatro el domingo por la noche.

Rápidamente alrededor de 10 ambulancias asistieron en el lugar a las personas con heridas leves, mientras que otras debieron ser trasladadas a diversos hospitales.

"Lo que pasó fue una desgracia. Bastantes personas resultaron heridas, gracias a Dios no hay que lamentar ninguna víctima. Alrededor de las 22 pasa un auto por el cuartel tocando bocina. Nos dice que hay un auto metido adentro del teatro. Nos pareció algo muy raro, pero fuimos inmediatamente. Nos encontramos con un panorama desgarrador. En total había 23 víctimas, ocho de ellas trasladas per heridas graves con cortes, fractura de cadera y tobillo, entre otros”, dijo al aire de Cadena OH! Edgardo García, bombero voluntario De Godoy Cruz.

Según las primeras pericias el auto estaba modificado para que una persona con discapacidad lo condujera y cuando quiso dar marcha atrás el auto arrancó a toda velocidad e impactó contra las personas y la vidriera del teatro que quedó destruida.

"No hemos tenido contacto con el conductor. Nos dijeron que era una persona discapacitada que manejaba un auto con caja automática. Aparentemente quedó trabada la caja en marcha atrás y el hombre no supo que hacer", amplió García

Aun así, hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue el hecho que ocasionó este accidente. El conductor no resultó herido y se verificó que tenía la licencia de conducir vencida desde hace un año.

Escuchar también la nota completa: