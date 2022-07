Los beneficios de comer una palta por día

Según un estudio realizado por investigadores de Penn State en Estados Unidos, comer una palta por día durante 6 meses provoca un descenso en los niveles de colesterol no saludable. Además, hay evidencia que los participantes que comen palta tienen una dieta más nutritiva y de mejor calidad que los que no implementan palta a sus dietas.

Si bien comer una palta al día por 6 meses no tiene ningún efecto sobre la grasa del vientre o del hígado, hay otros estudios menores que encontraron una relación entre el consumo de palta y la disminución de peso corporal, del índice de masa corporal y del perímetro de la cintura.

«Aunque las paltas no afectaron a la grasa del vientre ni al aumento de peso, el estudio sigue proporcionando pruebas de que la palta puede ser una adición beneficiosa a una dieta bien equilibrada. La incorporación de una palta al día en este estudio no provocó un aumento de peso y también causó una ligera disminución del colesterol LDL, que son todos los hallazgos importantes para una mejor salud», reflexiona Penny Kris-Etherton, una de las responsables del trabajo, que se ha publicado en la revista científica ‘Journal of the American Heart Association’

Fuente: Ambito