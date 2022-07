El guiño de María Becerra, ex de Rusherking, a la China Suárez

Algunas semanas atrás, un móvil de LAM encontró a la China Suárez y a Rusherking a la salida de un hotel donde pasaron una noche de pasión solo para descubrir que sus autos habían sido removidos por la grúa por estar mal estacionados, y ahora María Becerra hizo referencia a ese episodio con un gesto buena onda para la actriz.

De inmediato, la actriz recibió la crítica de Yanina Latorre y los usuarios de redes sociales por haber dejado a sus hijos para pasar una noche fuera de casa. Curiosamente María Becerra, la ex de Rusherking la apoyó públicamente aunque no perdió la oportunidad de chicanearlo a él.

Becerra mantuvo una interesante conversación sobre la música, la vida y la actualidad con Juliana Gattas de Miranda! en Pogo o Nada (Infobae) en la que la compañera de Ale Sergi recordó los prejuicios que soportó al retomar las giras con la banda tras ser mamá.

“Hubo un mínimo prejuicio de algunos a mi alrededor, que por ahí decían: ‘¿Tan chiquita y la dejaste?’. Dale, flaco, mirá tu vida...”, recordó Juliana, y para su sorpresa, María recordó el episodio que vivió Suárez junto a Rusherking, con quien no terminó en los mejores términos.

“Siempre está eso, pero es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”, señaló Becerra, que aprovechó para tirarle un palito a su ex.

Cuando Juliana le preguntó si algo del amor le había dolido mucho, María Becerra volvió a rememorar su romance con el satiagueño. “Me duele cuando sentís que la gente es desagradecida. Cuando hay engaño, pero no una infidelidad o algo así, sino cuando hay mentira”, explicó.

“Me rodeo de gente que me parece buena persona. Y me duele cuando siento que no es recíproco. Cuando decís ‘¿por qué hiciste esto tan oscuro? ¿Por qué estuvo en tu accionar la mentira, el cinismo?’. Me gusta que la gente se maneje con honestidad: aunque duela, siempre lo voy a preferir. Ahí es donde me pegas, en mi punto”, aclaro.

Fuente: Ciudad Magazine