El directivo se juntó con el entrenador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esperará novedades para "este jueves", según declaró en diálogo con Radio RPP de su país.

"No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. No hemos pensado en el argentino Sebastián Beccacece ni en nadie más", comentó.

La dirigencia peruana apostará todo para la continuidad del "Tigre" Gareca, con pasado como futbolista en América de Cali, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Vélez Sarsfield y Sarmiento de Junín, entre otros.

El pedido del entrenador pasó también por tener mayor injerencia en las formativas peruanas, además de las negociaciones desde lo económico.

Gareca arribó en el 2015 al conjunto peruano, donde ya dirigió 96 partidos, de los cuales ganó 39, empató 23 y perdió 34. Su mayor hito pasó por la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la final jugada en la Copa América 2019 contra Brasil.