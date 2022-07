El campo analiza los pasos a seguir luego del cese de comercializaciones

La Mesa de Enlace organizó este miércoles un cese de comercialización contra la política económica del Gobierno y en protesta por la falta de gasoil, la presión impositiva, retenciones y problemas en la importación de fertilizantes, entre otros reclamos sectoriales.

La medida consistió en concentraciones en distintas provincias a la vera de los caminos, pero no incluyó cortes de rutas. Con un "alto nivel de acatamiento", según afirmó el presidente de la Confederación Rural Argentina, Jorge Chemes, las protestas se desplegaron en más de 15 provincias.

"Hubo una participación importante de productores que se arrimaron a los actos que se fueron desarrollando, en donde los mensajes que se brindaron, se plantearon todos los puntos ya conocidos de la falta de políticas agropecuarias. A todo esto se agregó la problemática del gasoil, fertilizantes y todos los insumos que faltan para llevar a delante un sistema productivo razonable", detalló Chemes al aire de Cadena OH!.

El presidente de la Confederación Rural Argentina aseguró que, en la jornada de ayer, se registró un alto acatamiento al cese de comercialización, por lo que ahora "veremos si tenemos alguna respuesta por parte del Gobierno" o si las bases deciden nuevas acciones de protesta. Mientras tanto, desde la Mesa de Enlace se continuará con los pedidos de audiencia a los gobernadores y a la legislatura, junto a "un abanico de medidas hasta poder lograr lo que el campo necesita, que es la atención por parte del Gobierno como sector de desarrollo y crecimiento”, afirmó.

Con respecto a la escases que algunos productores empiezan a denunciar sobre los insumos importados de la cadena productiva, Chemes explicó que se trata de "uno de los problemas urgentes a solucionar", porque el agropecuario "depende de insumos importados y esto trae problemas. El campo tiene que cosechar y sembrar en una etapa exclusiva de tiempo y si no lo hace en ese tiempo, los cultivos van a rendir menos y vamos a tener menor producción, con lo cual es una problemática seria, porque si uno no consigue los insumos no puede llevar adelante el sistema productivo. Si no logramos tener una producción adecuada, no vamos a tener materia prima para exportar y esto llevará a una cadena de problemas negativa”, agregó.

Escuchar también la nota completa: