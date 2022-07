Farías sobre el acuerdo con AFIP: "No vamos a aprobar nada hasta tener información"

El debate por el pago de la deuda que Nación tiene con la Provincia continúa dando que hablar. El pasado martes hubo una reunión entre el gobernador Omar Perotti y el diputado opositor Pablo Farías; también estuvieron el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el diputado provincial, Ricardo Olivera.

Tras el encuentro, las partes coincidieron que resultó una reunión que se dio en buenos términos, donde se saldaron las diferencias que se habían generado la semana pasada, en el marco del acuerdo entre la Provincia y la Nación para el cobro de la deuda por coparticipación. El Gobernador ratifico su compromiso de enviar a la Legislatura el convenio con la AFIP, mientras que Farías aseguró que va a analizar el tema desde el punto de vista técnico.

"La reunión que tuvimos ayer es la continuidad de otras conversaciones que tuvimos. Lo que queremos es recuperar un espacio transversal por fuera de las divisiones y especulaciones político partidarias. Es para tratar todo lo referido de la deuda de Nación con la provincia y el modo de cancelación", explicó al aire en Cadena OH!, Pablo Farías.

El objetivo del planteo, es retomar una tradición "presente en todos los gobiernos anteriores, no sólo los del Frente Progresista", de poner la política de Estado por encima de las decisiones partidarias.

"Hasta acá el gobierno se manejó de forma aislada sin considerar a la oposición al momento de firmar el convenio. Pero nos parece que vienen etapas importantes y definitorias en el momento en que empiece a ejecutarse ese convenio y que lleguen los bonos a la provincia de Santa Fe", apuntó.

Desde el Socialismo se quiere construir un espacio donde conversar entre las fuerzas de la oposición y el gobierno, para establecer acuerdos en cuestiones como las transferencias de los bonos a municipios y comunas, la proporción en que esto se haga, entre otros aspectos.

"Creemos que es posible, no complicaría el trámite de los bonos, y ayudaría que se realice de la mejor manera".

Acuerdo con AFIP

En este contexto, el gobierno de Omar Perotti decidió retomar un convenio de cooperación con AFIP, caído desde hace años. En la práctica, si el acuerdo se firma y la Legislatura lo convalida, a la provincia se le retendrá el 1,9% de la coparticipación federal para financiar al organismo fiscalizador. Este, a cambio, proporcionará información crucial para las políticas tributarias y de fiscalización en Santa Fe. Ello representará una detracción del orden de los ocho mil millones de pesos anuales.

"Esto no estaba en los planes de nadie, por lo menos no de las fuerzas fuera del gobierno, que reapareciera la discusión de este tema", remarcó con fuerza Farías. La retracción de ese 1,9 por ciento de la coparticipación, que se hacía hasta el año 2015, fue parte de lo que se decidió judicializar y que la provincia logró ganar a partir de un fallo de la Corte.

"Lo vemos con preocupación que se haya suscripto el mismo día que el convenio de los bonos. Con el paso del tiempo, más allá de los índices de actualización que se aplicaron, termina siendo perjudicial para la provincia. Lo cierto es que se perdió tiempo y recursos".

Para el entrevistado el esfuerzo está en hacer que la provincia "pierda lo menos posible. Conectar la detracción del 1,9 por ciento con los bonos, no es bueno. No tenemos que pagar un precio por los bonos, los bonos son el pago de una deuda histórica".

Cuando se firmó el convenio por el 1,9 por ciento, se acordó también un compromiso de 30 días hábiles para hacer un convenio de financiamiento y colaboración entre la AFIP y el gobierno provincial. "Eso sería lo que nos enviarían para aprobación legislativa, y estimamos que llegará a mediados o fines de agosto".

"Queremos hablar con funcionarios de la AFIP para preguntar realmente las características de la información que nos están brindando. No hay un detalle de qué es lo que se estaría mejorando. Nosotros para evaluar que sea conveniente asegurar una detracción de un monto de dinero de, por lo menos, 8 mil millones de pesos al año a valores de hoy, a cambio de una información que resulte conveniente para la provincia, al menos deberíamos recaudar con eso más de lo que se pierde", explicó.

"Necesitamos información para poder acceder a dar el visto bueno, no creo que sea la situación de la provincia de Santa Fe. Tenemos argumentos no sólo legales, sino que la situación de Santa Fe es bien distinta, la provincia no está endeudada y aportamos en materia de recursos mucho más de lo que recibimos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: