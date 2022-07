Thelma Fardin anunció el reinicio del juicio contra Darthés

El juicio por estupro agravado iniciado por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin en Nicaragua se reanuda en Brasil. El 20 de octubre va a declarar Juan Darthés ante el magistrado brasileño Pablo Ali Mazloum. El actor argentino, con nacionalidad brasileña, buscó dilatar el proceso. Sin embargo, no logró frenar la causa. Y a finales del 2022 o principios del 2023 podría estar la sentencia del caso de violencia sexual con mayor peso en la región.

El actor, que vivía en Argentina, se fue a vivir a Brasil desde el 2018 -cuando Thelma Fardin denunció la violación en Nicaragua- ya que tiene doble nacionalidad, y se refugió en la ley brasileña que no extradita ciudadanos ante causas en otros países. Por eso, a pesar del pedido de captura de Interpol, no pudo ser llevado a declarar como procesado en Centroamérica. Sin embargo, un fiscal inició, de oficio, una causa para que Brasil no sea un paraíso para evadir la responsabilidad en la violencia sexual.

La defensa de Darthés alegó que no confiaba en la justicia nicaraguense, pero tampoco regresó al país, ni de visita, y también cuestionó la intervención de la justicia argentina a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En Brasil tampoco aceptó el juicio en San Pablo y planteó que debía juzgarlo la justicia federal.

Avales

La denuncia de Thelma Fardin, radicada en Managua en el 2018, ya cuenta con el aval de tres ministerios públicos fiscales: de Argentina, de Brasil y de Nicaragua. La causa fue iniciada en Centroamérica porque Managua fue el último lugar de la gira de “Patito Feo”, la serie infanto juvenil que compartían cuando ella tenía 16 años y él 45, en el 2009.

Este jueves 14 de julio Thelma Fardin anunció la reanudación del juicio, en una conferencia de prensa, en la Facultad de Derecho, junto a Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Carla Andreade Junqueira, abogada en la justicia brasileña y Martín Arias Duval, abogado en Argentina. Antes, confirmó: “El juicio se reinicia en septiembre a pesar de todas las trabas que pusieron para que esto no suceda”.