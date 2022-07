De acuerdo al trabajo realizado en el entrenamiento en Ezeiza, el técnico confirmado hasta el 31 de diciembre alineará a Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

El peruano Zambrano, recuperado de una molesita muscular, trabajó por primera vez en la semana a la par de sus compañeros, algo que no pudo cumplir hoy el capitán Carlos Izquierdoz, en conflicto con el Consejo de Fútbol, quien estuvo en kinesiología por una contractura en su pie izquierdo.

El estado físico de Zambrano abrió la posibilidad de la presencia de Gabriel Aranda, que fue parte del ensayo de fútbol del miércoles pero se resintió de una lesión en uno de sus tobillos y no podrá estar el fin de semana, por esa razón, su lugar en la lista de concentrados lo ocupará Nahuel Genez, juvenil que integra la Selección Sub 20.

Según le comentaron allegados al cuerpo técnico a Télam, Ibarra no quedó muy conforme con la tarea de los titulares ante los suplentes (iban perdiendo 4 a 1 y se suspendió la práctica), pero de todos modos se decidió por darles una revancha tras la mala actuación en el Nuevo Gasómetro.

El entrenamiento de hoy fue observado con atención por Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol, un hecho no habitual y llamativo después de las tensiones vividas la última semana.

En cuanto a Izquierdoz, el capitán dejó la titularidad ante San Lorenzo y para este sábado directamente quedaría descartado ya que hoy, como toda la semana, estuvo en kinesiología por un golpe en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, donde se operó en marzo de este año.

Para dejar de lado las suspicacias, Ibarra decidió esta mañana volver a abrir media hora el entrenamiento, como el pasado martes, y al jugador se lo vio en dirección al gimnasio junto al kinesiólogo Leonardo Betchakian.

El defensor, de 33 años, principal referente del vestuario, estuvo desde la eliminación ante Corinthians en el centro de la polémica por haber sido participe principal de una reunión, en no muy buenos términos, junto a tres compañeros con los integrantes del Consejo para arreglar los premios de la Copa Libertadores.

El viernes pasado, Ibarra, por entonces DT interino, le informó que no sería titular ante San Lorenzo y abrió la puertas a un montón de especulaciones.

Según dijo el entrenador en la conferencia de presentación de su nuevo cargo, la salida del "Cali" fue por motivos técnicos.

Anoche Darío Benedetto no opinó lo mismo en una nota con ESPN: "No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Para mí no fue futbolístico", cuestionó.

"Me duele más porque soy muy amigo de Carlos (izquierdoz) y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al "Cali" lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Fue el mejor que tuve" remarcó el "9".

Según cercanos a Riquelme, las cartas del defensor ya están echadas y solo se espera que llegue una oferta antes del 31 de diciembre, fecha límite de su contrato.

Izquierdoz seguiría su carrera en México, en el Santos Laguna, donde ya jugó entre 2014 y 2018 después de su actuación en Lanús.

La política de salidas del plantel también podría alcanzar a otros jugadores emblemáticos. En las últimas horas hubo un sondeo de dirigentes del Internacional de Porto Alegre para llevarse a préstamo a Benedetto, quien ayer declaró que quiere seguir en Boca.

En otro orden, se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros el mediocampista Martín Payero, quien firmó contrato por 18 meses a préstamo y con opción proveniente del Middlesbrough de Inglaterra.

En tanto Gastón Ávila, zaguero izquierdo de 20 años, podría ser transferido en las próximas horas al Royal Atwerp Club de la ciudad de Amberes en Bélgica, y por ese motivo no se entrenó hoy con el plantel.

La ficha del juvenil, cuyo contrato vence en diciembre del 2023, pertenece el 60 por ciento al "Xeneize" y el 40 restante a Rosario Central.

También llegó una oferta por Luis Vázquez del Brujas de Bélgica, que pagaría 10 millones de dólares por el 85 por ciento de su pase, con una cláusula de salida de 15 millones. La dirigencia de Boca todavía no respondió.

Boca regresará a los entrenamientos este viernes en Ezeiza y el sábado recibirá a Talleres desde las 20.30, con arbitraje de Pablo Dovalo.