Pullaro: “El acuerdo que hizo Perotti muestra la debilidad del Gobierno y su persona”

El diputado provincial, Maximiliano Pullaro, salió con los tapones de punta a cuestionar lo firmado entre Nación y Provincia por la deuda histórica en materia de coparticipación al indicar que no solo se trata de un “pésimo acuerdo del gobernador”, sino que, además, “muestra la máxima debilidad del gobierno y su persona”.

El legislador argumentó que, “sobre el monto total que nos deberían haber pagado, estamos recibiendo un cuarto, en bonos y a diez años. Lo sentimos como una verdadera vergüenza y una entrega de la provincia de Santa Fe”, dijo al aire de Cadena OH!.

Este miércoles, autoridades partidarias, legisladores provinciales y los Foros de intendentes y presidentes de comunas de los distintos partidos opositores emitieron un documento en el que rechazan los alcances de ese convenio, al tiempo que comienza a madurar la presentación de un pedido de informe para que el gobierno de Perotti dé cuenta de cuáles serían los argumentos jurídicos por los cuales, por ejemplo, la provincia retrocede en un planteo que la Corte ya había dado por válido.

“El gobernador mintió. Dijo que un acuerdo no tenía nada que ver con el otro, pero si lees el título del segundo acuerdo dice ‘acuerdo complementario’ y está dentro de los anexos, por lo cual, no es verdad que nada tenía que ver uno con otro. Por otro lado, cuando quieren asemejar el acuerdo que hizo el mejor gobernador que tuvo Santa Fe, que fue Miguel Lifschitz, en aquel entonces la cotización de los bonos estaban en el 99,5 por ciento y no el 50 por ciento como está ahora. Además, el 50 por ciento era pagadero en efectivo, la mitad de la plata era en transferencia y la otra mitad en bono en un plazo mucho menor”, detalló el ex ministro de Seguridad durante la gestión socialista.

Por otro lado, Pullaro dijo que es “incomparable”, la tasa activa del banco de la Nación con la tasa activa del Banco Central, “porque en este momento el Banco de la Nación está saliendo a prestar dinero y eso hace que la tasa suba. Comparar en dos momentos históricos diferentes el tipo de tasa que están prestando un banco u otro, es intentar tergiversar la realidad y la historia. Lo que quiso hacer en ese momento Lifschitz fue obtener un excelente acuerdo por un monto completamente diferente que era el que nos debía el Estado Nacional actualizado en función del índice de devaluación y de lo que estaba el precio del dólar, es decir, cuántas obras podíamos hacer en ese momento. Íbamos a recibir el 50 por ciento de la plata en efectivo y el 50 por ciento en bonos que valían 99,5 y lo que hizo Perotti es recibir menos de un cuarto y en bonos a diez años que valen menos de la mitad".

Asimismo, el diputado remarcó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó el monto que debía recibir Santa Fe por la deuda coparticipable, pero no indicó el cómo y allí radica el punto sensible: “Es inobjetable que si cobraríamos lo que nos tiene que pagar el Estado nacional y lo llevaríamos a obras, hoy podríamos hacer mil kilómetros de ruta, pero con este acuerdo solo podrían hacerse 200. Nos están dando bono, que a los dos días que se comprometieron a pagar pasaron a valer el 10 por ciento menos. El ministro que nos dio esos bonos, al otro día renunció, generando una corrida. Por otro lado, se hizo un convenio para que nos descuenten ocho mil millones por año, lo mismo que vamos a gastar en política de seguridad en todo un año”.

