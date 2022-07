Facundo Farías rompió relación con su representante: ¿Qué pasó?

Facundo Farías, la joven estrella de Colón de Santa Fe, decidió dar un brusco cambio en su vida y cortó todo tipo de vínculo con Martín Sendoa, su representante, que también había sido nombrado su tutor legal por expreso pedido del futbolista.

La noticia impacta ya que la relación entre Sendoa y Farías iba mucho más allá de lo profesional. Según contó el representante en una nota con TN Deportivo, él se había hecho cargo del joven desde que tenía 12 años a tal punto de lograr una amistad y un vínculo muy fuerte.

Según pudo saber este medio, Farías habría sido contactado por un grupo empresario que decidió representarlo con la premisa de que corte todo tipo de vínculo con Sendoa.

Facundo Farías posa con la '10' de Colón junto a su representante y tutor, Martín Sendoa. (Foto: @martinsendoa)

Lo cierto y concreto es que el delantero se asesoró con un abogado y en las próximas horas enviará una carta documento rescindiendo los contratos firmados.

En diálogo con Sin Mordaza, el representante Martín Sendoa expresó su dolor por toda esta situación. "Tengo un dolor en el pecho y mi familia está destrozada porque lo queremos como un hijo", contó el "Ninja".

Facundo Farías y Martín Sendoa, una relación mucho más allá del fútbol

La vida de Facundo Farías tuvo un giro rotundo durante la pandemia del coronavirus. De repente, y por culpa de ese virus que azotó al mundo, perdió a su papá y a su abuela, dos de las personas que se encargaban de cuidarlo. A los 13 años, había muerto su mamá por un cáncer y dos años después, su abuelo.

Con tan solo 19 años, Farías quedó huérfano y al cuidado de su hermanita de 12 años, una responsabilidad mayúscula para el delantero de Colón.

Sin embargo, Farías nunca estuvo solo. Desde hace seis años, su representante, Martín Sendoa, lo cuida y lo acompaña como si fuera su hijo. De hecho ese vínculo quedó plasmado en diciembre del año pasado cuando se convirtió en su “tutor legal”, tal como le pidió el crack con lágrimas en los ojos.

En diciembre de 2021, Martín Sendia se convirtió en tutor legal de Facundo Farías. (Foto TN)

“¿Querés ser mi papá?”: el pedido de Facundo Farías a su representante

En diálogo con TN Deportivo, Sendoa contó cómo fueron esos duros momentos después de la muerte de sus padres y también relató cómo fue que llegó a convertirse en su nuevo papá.

-Acompañás a Farías desde los 13 años, ¿cómo atravesaron estos meses con la muerte de su papá y su abuela por Covid?

-Él tiene una historia de vida difícil, con muchos golpes para una persona tan joven. La mamá murió a los 27 años de cáncer, cuando él tenía solo 13 años. Fue el abuelo de Facundo el que me abre las puertas de su casa y desde ese momento empecé a representarlo y a ayudarlo con sus necesidades. Desafortunadamente, su abuelo también murió al poco tiempo y Facu quedó a cuidado de su papá y su abuela.

Durante la pandemia, el papá de Facundo fue internado de gravedad por cirrosis (tenía problemas de alcoholismo) y al tiempo murió por Covid-19. A los pocos meses, también se enfermó su abuela, que también falleció por esta enfermedad. Fue algo increíble y fueron momentos muy duros para Facundo.

Facundo Farías, una de las joyas del fútbol argentino. (Foto: @facufarias10)

-¿Él te pidió que fueras su tutor legal?

- Sí. Todo se dio de forma natural. Una tarde estabamos tomando unos mates en el lobby de un hotel y de repente me mira y me dice ¿che gato, ¿querés ser mi nuevo papá? Para mi fue algo sorpresivo, pero él estaba convencido. ¿Querés ser mi tutor legal? me preguntó y la verdad es que me emocionó mucho. A tal punto que me puse a llorar. Fue un momento muy lindo. Ambos nos abrazamos y por supuesto le dije que sí.

-Imagino que para vos debe ser una gran responsabilidad...

-Cuando le pregunté por qué me dijo Yo te necesito, hay cosas que no entiendo y quiero que estés conmigo. La verdad es que me hizo llorar. Yo soy un tipo fuerte, pero el pedido de Facu me movió el piso.

-¿Cómo lo tomó tu familia?

-Él es uno más de mi familia. Mis hijos lo consideran su hermano.