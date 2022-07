Jóvenes de la UTN Santa Fe idearon una aplicación para compartir "dónde hay pique"

Tres jóvenes estudiantes de la UTN Santa Fe idearon una aplicación para indicar en qué sector de un río están saliendo determinados peces y hasta adónde "hay pique". La herramienta, que apunta a potenciar el turismo pesquero, fue el proyecto final que le permitió a dos de los alumnos recibirse en la carrera de Ingeniería en Sistemas.

La app se llama "Santa Pesca" y aunque no está disponible en las tiendas de descargas móviles, no se descarta que un día pueda llegar a los celulares de los fanáticos de esta práctica.

Quienes idearon el desarrollo informático fueron Pedro Capdevila, Martín Destéfanis y Gastón Zianni (todos de 26 años). ¿Qué le permitiría esta aplicación a un pescador? Muchas cosas: primero, cuando un usuario se "loguea" y tiene su propio perfil, puede compartir publicaciones (fotos, por ejemplo) y ver todos los posteos que otros van haciendo en su día de pesca. La aplicación es muy simple e intuitiva, y funciona tanto on line como off line, porque en las islas muchas veces no hay conexión.

Los pescadores, en vez de enterarse por el boca a boca del lugar donde están los peces, pueden encontrar esa misma información en la app de forma fácil y rápida. "La gente puede ir subiendo fotos de peces que va pescando y otras personas pueden ver esa foto y tener esa información de que en tal lugar está saliendo dientudos", explicó uno de los creadores.

Vale aclarar que en la app está todo georreferenciado: "Cada elemento está marcado con un punto en un mapa. El propio usuario pone un radio en su mapa (su parámetro de ubicación), y accede a la información del lugar en el que está y de otros. Si te querés ir a pescar a Ushuaia, marcás un punto en el mapa y la propia aplicación ya te orienta. Además, una persona que esté en cualquier lugar del mundo puede ver qué tipos de ejemplares están saliendo en otros lugares, por ejemplo aquí nomás, en Arroyo Leyes", detallaron.