Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986 y uno de los héroes del fútbol nacional que se vistió de celeste y blanco, refirió que el seleccionado argentino "no sabe como está respecto de sus pares europeos porque no se mide con ellos".

"Por eso considero que en el Mundial de Qatar nuestro seleccionado le puede ganar a cualquiera, pero también le va a costar ganarle a cualquiera, y no me refiero puntualmente a los grandes de Europa como Alemania, Francia, España o Inglaterra, sino a otros que no están en las marquesinas pero juegan muy bien, como por ejemplo Dinamarca", apreció.

Y la referencia de este santafesino de 66 años oriundo de Las Parejas a ESPN vino a cuento porque los dinamarqueses podrían ser justamente rivales de Argentina (también Francia por lógica como miembro del Grupo D) si pasa a octavos de final en Qatar.

"De cualquier manera Argentina va como una de las candidatas a ganar el Mundial, empezando por tiene a Lionel Messi, pero también porque se hizo un gran trabajo en estos años con Lionel Scaloni y ganar la Copa América en Brasil le sacó un gran peso de encima a los jugadores", analizó.

"Pero insisto con que no le van a resultar sencillos los adversarios europeos, porque además de los que nombré, los grandes, y también Dinamarca, en el mismo sentido de esta última están por ejemplo Bélgica y Suiza", relevó,

El seleccionado argentino viene de ganar la "Finalíssima" ante Italia en Londres pero esa medida futbolística quedó un tanto desdibujada a partir de que era un equipo "en retirada", ya que después de ese encuentro el entrenador, Roberto Mancini, realizó una profunda renovación tras haber quedado por segunda vez consecutiva fuera de la Copa del Mundo en las Eliminatorias Europeas.

"Otra cosa que tiene de bueno la selección argentina es que los jugadores se integraron muy bien al cuerpo técnico, y eso es mérito de Scaloni, que fue creciendo y afirmándose en la gestión, ya que no contaba cuando asumió al frente de un grupo de estrellas consagradas el mismo respaldo profesional de César Menotti o Carlos Bilardo, que ya habían ganado títulos con clubes", puntualizó.

"Pero remarco lo de los europeos porque este será un Mundial atípico, que se va a jugar a mitad de temporada, y entonces sus futbolistas, algunos enormes como los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzemá o al belga Kevin De Bruyne, o tantos otros, van a llegar descansados a la competencia", verificó.

Y cerró sosteniendo que para él "Polonia es el rival a vencer en el Grupo C" y que lo de Messi "es extraordinario, porque cuando arrancó casi como puntero lo hacía con naturalidad, y cuando el mejor entrenador del mundo que es Pep Guarciola lo colocó como falso nueve también. Y ahora que juega más de armador, también lo ejecuta como si lo hubiese hecho toda la vida".

Valdano, que elige "por gusto futbolístico" a "Menotti por encima de Bilardo", pese a que con el "Narigón" fue campeón mundial en México (y también lo excluyó a último momento de Italia 1990), vive en España, es un elemento de consulta permanente, está identificado con Real Madrid, con el que supo ser campeón como jugador y como entrenador, aunque afirma que se dio cuenta "hace rato" que la dirección técnica no es lo suyo, "porque hay que estar las 24 horas atento a un montón de cuestiones y se deja de vivir".