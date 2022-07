"Quiero ser presidente de Almirante Brown, siempre fue mi deseo y tengo un equipo con gente preparada para la gestión. Lo dije desde que era futbolista", afirmó el exatacante en el canal de Youtube del periodista Flavio Azzaro.

"La gestión de Maximiliano Levy es muy buena, no comparto mi deseo por ir contra él sino que es algo que siento desde siempre. La realidad indica que el club se puede mejorar y corregir lo que se hizo mal en estos tiempos. Me gustaría llegarle al socio por mi propuesta, no por hablar en contra de otro", explicó.

Bazán Vera, de 49 años, marcó 340 goles en su carrera y con Almirante Brown se consagró campeón en el 2010 cuando le arrebató el ascenso en la última fecha a Sarmiento de Junín en la Primera B Metropolitana.

"Él lleva tres años como presidente y terminará su mandato de buena manera en el 2025. Somos amigos con Levy pero no mezclamos las cosas. Yo quiero ser el próximo presidente, cada uno tiene su manera de trabajar, soy socio del club y no le debo nada a nadie. Me gané todo desde abajo", destacó el "Indio", que aún tiene el récord de 36 tantos en una temporada de la Primera B Nacional.