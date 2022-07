Los gremios que nuclean a los trabajadores estatales, ATE y UPCN, pedirán formalmente adelantar los últimos tramos de aumento salarial. Los sindicatos de la administración central se suman al pedido de los docentes y AMRA.

“Pedimos rever los tramos de la paritaria, de manera de obtener el adelantamiento de los tramos previstos para agosto y septiembre, dado el desfasaje que se está dando por una inflación que no era esperada cuando se firmó la paritaria”, argumentó el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann.

“Estamos en una pérdida del orden del 5%. Venimos cobrando el 30% y la inflación supera el 35%. Si tenemos que esperar el tramo de julio y agosto, para cobrar en 8% el septiembre, sin lugar a dudas habrá un desfasaje muy sensible. Estaremos con una pérdida de más del 10% en el tramo de estos meses”, dijo.

Sobre la postura del gobierno provincial de rechazar la reapertura salarial, Hoffmann defendió el pedido de los gremios y consideró que es una postura “responsable”. Agregó que “el Estado provincial hoy está en una situación financiera como para afrontar lo que estamos pidiendo. No estamos planteado un escenario donde vamos a desequilibrar las cuentas fiscales o las previsiones que pudo haber hecho el Estado. No es una actitud madura, responsable e inteligente decir no al reclamo que estamos haciendo”.

Por último, el dirigente sindical no descartó medidas de fuerza, aunque dejó en claro que primero quisieron llevar con firmeza este reclamo. “Pido sentido común al gobierno. Lo que pedimos no desestabiliza las finanzas y tiene que ver con el sentido común y el espíritu de la paritaria”, concluyó el titular de ATE.

Del mismo modo, desde UPCN solicitaron al gobernador Omar Perotti el adelantamiento de los tramos de aumentos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, acordados en las últimas paritarias.