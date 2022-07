Pichetto llamó "asesino en potencia" a Grabois

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó con dureza al papa Francisco y le pidió que eche a Juan Grabois de su “gabinete papal” luego de las severas advertencias que lanzó el dirigente social hacia el Presidente en la última protesta piquetera, donde exigió un salario universal y alertó que podría correr “sangre en la calle”.

Este miércoles, Grabois encabezó una nueva jornada de marchas al centro porteño y cortes de rutas en todo el país para reclamar la puesta en marcha de un salario básico universal. Se trató de la primera movilización que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), un aliado del Frente de Todos, encabeza en contra de la administración de Alberto Fernández.

Al momento de tomar la palabra, el referente social no tuvo piedad con el mandatario: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”.

Después de estas declaraciones, el excandidato a vicepresidente pidió que los dichos de Grabois sean “repudiados por todos” e hizo un pedido en particular a la Iglesia Argentina y al Papa Francisco. “Deberían realizar una invocación por la paz y unidad del país. El Papa debe dejar de encubrir a los que alientan la violencia y expulsarlo de su gabinete papal”, manifestó.

“Sabemos que el Papa está más preocupado por el humanismo de Raúl Castro y ya está demostrado su desprecio por los argentinos. Nada va a aportar como mensaje dirigido a la reconciliación y a que la Argentina reconstruya la visión del trabajo”, siguió el exsenador.

Y concluyó: “Los que alientan la sangre en las calles de la Argentina son asesinos en potencia. Hay que cuidar a los argentinos de bien”.