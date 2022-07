Gisela Scaglia, entre Pullaro y Rodríguez Larreta

En la recta a las elecciones del 2023, el PRO santafesino estrecha filas bajo dos objetivos bien definidos: por un lado, pugnar por la unidad de la oposición, limar asperezas y conformar un espacio integrador donde el kirchnerismo sea el límite. Por otro, posicionar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como figura con aspiraciones presidenciales.

Para la vicepresidenta del PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia, la necesidad de aglutinar a la oposición es, antes que una estrategia política, una demanda social: “La gente dice que no da más con la inseguridad, con la educación, con cuestiones de salud y de obra pública. En ese camino, nos dicen: ‘no vengan con peleas’. El límite para muchos santafesinos es el kirchnerismo. A los políticos nos están pidiendo coincidencias y basta de peleas. Si el objetivo es defender la República, la división de poderes y respetar la Constitución, el resto es cómo lo vamos a hacer. Yo no creo que el resto de los partidos que no están en Juntos por el Cambio no crean que haya que tener una política distinta en Seguridad, que haya que meter el triple de recursos en Educación y que no haya que tener un plan de obra mucho más ambicioso”, aseguró en diálogo con Sin Mordaza TV.

En este camino, la dirigente afirmó que, si bien “nadie puede negar que la marca de Juntos por el Cambio es muy potente”, el nombre no debería ser un limitante para la unión de la oposición: “Si mirás la experiencia de los gobernadores que hoy son de Juntos por el Cambio, cuando ganaron en sus provincias nunca lo hicieron bajo ese nombre, como el caso de Corrientes, Mendoza y Jujuy. No necesariamente el nombre es el que te define. Nadie puede negar que la marca de Juntos por el Cambio es muy potente, pero si es un limitante para que algunos sectores que pueden aportar para que tiremos para el mismo lado, por qué no nos vamos a poder llamar Santa Fe Cambia, Cambia Santa Fe o Unión por Santa Fe”.

Ante la posibilidad de concretarse la tan mentada unidad, Scaglia aseguró que “las diferencias” deberían saldarse a través de las PASO: “Yo no creo en listas únicas. Las PASO potencian y le permite a la gente elegir lo que quiere. Siento que la gente aprendió a votar con las PASO y le gusta ser protagonista de quién es el candidato que mejor representa los valores y el proyecto de los santafesinos. Como no creo en las listas únicas, tampoco creo en las listas puras. La diversidad de Juntos por el Cambio se tiene que mostrar en las propuestas a gobernador y legisladores”.

Por otro lado, ante la versión que la vinculaba como posible compañera de fórmula con el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, figura lanzada a disputar la gobernación, Scaglia reconoció: “Yo estoy cercana a Gabriel Chumpitaz, con quien, junto a Renata Gigliotti, empezamos a pensar una provincia de Santa Fe dando discusiones al interior del PRO, pero también acercando posiciones a quien yo creo que tiene ser parte de la solución del 2023 que es Horario Rodríguez Larreta. Si hay una persona que puede representar lo que es Juntos por el Cambio y darle solución a muchos de los problemas que hoy tienen los argentinos es Horario Rodríguez Larreta. En este camino, de construir una alternativa Gabriel (Chumpitaz) tiene una cercanía a Maxi (Pullaro) porque ha jugado con él en la lista y eso me ha llevado a hablar con él, pero este diálogo es en base a lo que podemos aportar desde el PRO, sobre lo que podemos replicar del modelo de la ciudad de Buenos Aires en la provincia y de lo que hicimos bien cuando fuimos gobierno nacional.

En tanto, la vicepresidenta del PRO no ocultó que ve al Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “como el próximo presidente. Es la persona que la Argentina necesita para salir de la grieta. Cuando tenés tanta incertidumbre, lo que necesitás es alguien que pueda dialogar, que pueda dar certezas, que tenga un plan. Horacio es el que representa esa posibilidad”, cerró.

