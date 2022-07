Abel Balbo fue presentado como técnico de Central Córdoba

Central Córdoba, de Santiago del Estero presentó esta noche a Abel Balbo como su nuevo entrenador, quien dirigió la primera práctica como director técnico DT en el Estadio Único-Madre de Ciudades y remarcó que ante el encuentro que tiene este equipo el próximo sábado, solo tiene “la cabeza en Racing”, y después del “domingo se pensará en lo que se viene”.

El exjugador de la selección argentina, que regresó al país para dirigir a un equipo del interior del país, dijo, en conferencia de prensa, que él también es "de provincia. Y por eso conozco la dificultad que tiene la gente de provincia”, por lo cual dijo que se sentía “muy agradecido de que Central Córdoba" le "brinde una oportunidad de trabajo”.

“Y nosotros la vamos a honrar con este equipo técnico de la mejor manera, poniendo sobre la mesa todo nuestro conocimiento, capacidad, entusiasmo y las ganas que todo salga bien”, enfatizó al ser consultado por Télam.

A la vez destacó que su sistema de juego no se verá este sábado porque “no hay tiempo”. Pero adelantó que trabajará para lograr un “equipo agresivo, veloz, dinámico, que juegue simple, que sea protagonista y se pare de igual a igual sin ningún temor ni a los más grandes ni a los más chicos”.

“Vamos a jugar en equipo, vamos a defender en equipo y atacar en equipo. Y si nos hacen muchos goles es culpa de todo el equipo, pero si hacemos muchos goles es mérito de todo el equipo, porque nadie juega solo. El pensamiento mío es todos juntos, no uno solo”, resaltó Balbo.

En cuanto a su práctica y contacto con los jugadores, indicó que lo que vio le gustó.

"Veo jugadores en muy buenas condiciones, un ambiente totalmente sano, de gente que quiere mejorarse. Me faltaba ver qué tipo de grupo me iba a encontrar, verlos a los ojos y me encantó lo que vi, chicos que están determinados a conseguir el resultado final y están dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio por el equipo”, subrayó.

“No creo que estamos en ninguna turbulencia, así que vamos a trabajar en la parte táctica con mi idea futbolística, porque recién tenemos una práctica”, destacó sobre la incómoda posición del equipo en el borde de la zona de descenso.

Al hablar sobre su equipo técnico, dijo que lo acompaña Julio Lamas, toda una novedad en el ambiente del fútbol el exentrenador del seleccionado argentino de básquetbol, quien “está para la gestión del cuerpo técnico porque es una persona con una trayectoria enorme, de altísimo nivel a nivel mundial”.

"Y también estará estará Carlos “Charly” Juárez, “El Profe”, que es un diez, entrenó a todas las divisiones y lo complementarán dos jóvenes, Martín Piñeiro y Gabriel Martínez, chicos muy preparados, inteligentes y con mucho entusiasmo”, anunció.

“Yo lo que busqué en el cuerpo técnico es gente que tenga mentalidad para el trabajo en grupo y conocimiento del área en que les toca actuar”, manifestó.

Sobre el rival del sábado, expresó que tiene “un gran respeto por Racing, rival de jerarquía que juega muy bien. Pero no le vamos a temer porque tengo una confianza enorme en este grupo de chicos que vi hoy”.

“Estos chicos le pueden jugar de igual a igual a todos, así que podrán incluso ganarnos, pero deberán transpirar mucho, porque no será fácil para Racing venir acá”, manifestó.

En cuanto a la posible llegada de más refuerzos detalló que quiere “jugadores que vengan a dejar todo por la camiseta, no que vengan sólo por el dinero, porque eso no sirve”.

Al referirse a la hinchada de Central Córdoba, dijo que conoce que “es una hinchada numerosa y buena, que verá a un equipo que va a dejar el alma en el campo de juego por la camiseta, y se van a sentir orgullosos del equipo”.

Por otro lado, al ser consultado sobre su vuelta al país, Balbo dijo que siempre quiso regresar a la Argentina. "La vida me llevó a que no pueda hacerlo por diferentes circunstancias, pero amo mi país y ahora que tuve la suerte de poder hacerlo estoy muy feliz por eso”.

Finalmente, al hacer una reflexión sobre el fútbol argentino sostuvo que “es muy competitivo y dinámico, lo mejor junto a Brasil de Sudamérica. Es un fútbol que sigue sacando grandes valores, grandes jugadores que van al exterior, porque es una fábrica de grandes futbolistas”. Una nueva era empieza en el fútbol argentino, para Balbo (56 años) en particular y porque en el plano general es una gran novedad la incursión de Lamas (58).