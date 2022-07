La confesión de Pablo Pérez tras el clásico Central-Newell's

El Clásico Rosarino quedó en el Gigante de Arroyito, fue victoria por 1-0 para Rosario Central ante Newell's por la fecha 9 de la Liga Profesional 2022 con el gol solitario de Alejo Veliz. Luego del encuentro, Pablo Pérez habló en la rueda de prensa posterior y confirmó que el resultado de esta tarde modificó por completo sus planes de retiro del fútbol.

El capitán de la Lepra no dudó ante la pregunta sobre su futuro y aseguró que planea jugar -por lo menos- un año más, aunque también confesó que de ganar el clásico de esta tarde, hubiera colgado los botines una vez finalizada esta edición de la Liga Profesional 2022.

"Si ganábamos me iba a retirar, ahora que perdí voy a seguir. Ahora me voy a seguir entrenando, me voy a seguir preparando. Me sentí bien, me sentí bien físicamente. Yo pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien", remarcó el ex-jugador de Boca y la Selección Argentina que tuvo una gran chance para poner al Rojinegro en ventaja cuando el partido se encontraba 0-0.