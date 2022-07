Afirman que un OVNI intentó comunicarse en código Morse

Aseguran que un OVNI fue avistado en la capital boliviana de La Paz. Vecinos informaron haber visto una luz muy potente y titilante que parecía imitar un código Morse. Una persona comentó: “Era una luz que todo el tiempo parpadeaba, pero era demasiado fuerte, muy intensa”.

Por su parte, otro vecino de la zona agregó: “Parecía que estaba titilando, parecía que intentaba comunicarse por código morse”. Los vecinos pudieron capturar imágenes del posible objeto extraterrestre que parpadeó durante cinco minutos, como transmitiendo un mensaje, y luego desapareció.

Leer también: EEUU en alerta por un OVNI y otros hechos inexplicables

La ufóloga Ángela Aguilar explicó: “Antes se utilizaba este código morse, e inclusive se utilizaba el código binario. Así se mandaron varias señales de la tierra buscando vidas en otros mundos”. Debido a esto, no es descabellado pensar que si efectivamente estamos hablando de un OVNI, este estuviera intentando establecer contacto.

Los medios locales contactaron a algunos de los vecinos que avistaron al OVNI. Uno subrayó: “Pensé que era un avión, pero viéndolo más de cerca no era. Tampoco era un dron”. Por su parte, otro agregó: “Es como si me hubiera dicho algo. Me dijo ‘mira hacia afuera’. Es como si algo me llamara”.