¿Icardi se la volvió a mandar con Wanda Nara?

Desde que ocurrió el Wandagate, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo sus altibajos. Pese a al supuesto engaño del deportista con Eugenia "La China" Suárez, la pareja decidió continuar su relación.

Sin embargo, algunas de sus interacciones en las redes sociales llaman la atención de los fanáticos y de quienes siguen de cerca a la pareja. Ahora fue Juariu, la experta en redes sociales, quien descubrió un detalle que podría marcar una crisis entre ambos.

Todo comenzó cuando Wanda Nara subió una sugestiva imagen a su feed de Instagram.