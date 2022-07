Augusto Salina y su salto a la fama gracias a Lionel Messi

Personaje inusual y todo un showman, Augusto Salina saltó a la fama luego de rendirle homenaje a Lionel Messi. En 2017, cuando el astro del fútbol festejó su casamiento con Antonella Roccuzzo en Rosario, la canción del artista sonó por horas frente al hotel Hotel Pullman City Center.

La canción dedicada al capitán de la selección estaba, en verdad, preparada para salir en el marco del Mundial de Quatar 2022. Sin embargo, la boda de la pareja aceleró el estreno.

“Desde siempre golpeé puertas, porque la música es algo muy difícil y siempre fui una persona luchadora. Nunca tuve una persona que me maneje, siempre fui independiente. En el 2016 gané Canta si puedes, un programa de la producción de Marcelo Tinelli, en 2017 fue lo del casamiento de Messi y gracias a eso estuve en muchos programas. A Messi lo conozco desde chiquito porque era del mismo barrio de mi tía donde jugábamos al fútbol, pero mi zurda no era tan habilidosa”, bromeó Salina al aire de Cadena OH!.

El homenaje a Messi no fue el único. En su repertorio, Augusto junto a su llamada “banda del Crack”, también rindió tributo al reconocido futbolista “Trinche” Carlovich, quien fue asesinado de un funesto golpe en la cabeza cuando manejaba su bicicleta: “Como hincha de Central Córdoba tuve el gusto de conocerlo, fue una excelente persona que no le interesaba lo material. Tenía la humildad de los grandes”, señaló.

Con su leimotiv, “cantándole a la vida”, Augusto se despidió de los estudios de Cadena OH! en Rosario haciendo sonar sus canciones.

Escuchar también la nota completa: