Del Sel: "Macri me llamó para que sea candidato a diputado"

La carrera rumbo a los comicios del 2023 en Santa Fe comenzó para un amplio sector de la oposición, que incluso ya planteó candidatos para disputarle la gobernación al Peronismo.

Mientras algunos critican "las alianzas", otros siguen coqueteando con el renombrado "frente de frentes". En ese juego, desde el radicalismo ya aparecen algunos candidatos como el diputado Maximiliano Pullaro, y lo propio planteó la diputada Clara García cuando dijo que "el socialismo" quiere ser gobierno.

Además, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la senadora Carolina Losada, el exgobernador Antonio Bonfatti, entre otros, aparecen también en la danza de nombres que podría competir para quedarse con la Casa Gris.

En este contexto, el excandidato a Gobernador Miguel Del Sel descartó su participación en los comicios, aunque reconoció que le han propuesto ser candidato a diputado nacional.

"Hay que ir a una interna y acompañar al ganador para que le vaya bien"

"Constantemente me dicen “si no sos candidato a gobernador, andá como candidato a diputado”. Son planteos de la gente que te rodea. Incluso Mauricio (Macri) me llamó hace poco desde el exterior para que acompañe y encabece como diputado. Le dije: “buen viaje Mauricio”, comentó el humorista en declaraciones brindadas al portal Rosario3.

Dijo que "por ahora" no lo convencieron, y advirtió: "Creo que nos estamos adelantando demasiado con el tema candidatura con los problemones que hay".

Respecto al rol de la oposición y las posibles nóminas que estarán en las boletas, Del Sel aseguró que "hay algunos que tienen deseos y van a llegar, y otros no. Siempre hay que confiar en que la gente vaya a votar. Hay que ir a una interna y acompañar al ganador para que le vaya bien. Hay distintos lugares para ayudar al que ganó . también saber esperar la oportunidad a futuro".