Mirabella salió a bancar al campo y le cortaron abruptamente la entrevista

El diputado nacional Roberto Mirabella brindó una entrevista al programa Opinión Pública, conducido por Romina Manguel a través de Canal 9. Allí, el legislador criticó la postura del presidente Alberto Fernández de "culpar al campo de lo que está pasando".

Lo sorprendente fue que mientras el exsenador planteaba su mirada resultó interrumpido de manera abrupta por la periodista. "Están llamando la atención las declaraciones del diputado", confesó la comunicadora luego de finalizar la nota.

"Hay un dato clave. Lo que falta en Argentina es una visión de desarrollo, y la vamos a encontrar desde el interior productivo del país", dijo en una primera instancia Mirabella.

"Yo vengo de un peronismo que tiene otra realidad, que tiene que ver con lo productivo, con los que trabajan, invierten y generan valor"

Luego, consignó que "evidentemente hay una crisis de liderazgo en Argentina, pero convengamos que el peronismo se ha hegemonizado con el conurbano bonaerense. Yo vengo de un peronismo que tiene otra realidad, que tiene que ver con lo productivo, con los que trabajan, invierten y generan valor. Hay que pensar una reconfiguración de la visión del desarrollo para el país que mire lo que está pasando en el motor productivo de Argentina".

"Hay una gran cantidad de dirigentes que hablan entre sí, los gobernadores lo hacen, y hablan con el Gobierno nacional. Lo que falta hoy aquí es quien conduce y convoca a una mesa de diálogo. Hay responsabilidades institucionales importantes en Argentina que deberían estar conversando este tipo de cosas", agregó el legislador y aseveró: "Es una obviedad decir que dentro del Frente de Todos tenemos distintas miradas, yo estoy en desacuerdo con lo que dijo el Presidente de echarle la culpa al campo por lo que está pasando en esta coyuntura".

"El sector productivo no especula. No tenemos que pelearnos con esos sectores, tenemos que estar sentados en una mesa para ver como salimos de esta situación. Somos y venimos de un espacio donde el principal sujeto político es el campo. La provincia de Santa Fe es la protagonista del Grito de Alcorta, no venimos de los terratenientes argentinos. Tenemos una realidad que configuró nuestra praxis política de otra manera", manifestó Mirabella.

Finalmente, antes de ser interrumpido de manera abrupta, el diputado nacional explicó: "La maquinaría agrícola, que tiene su corazón en Santa Fe y Córdoba, tuvo el mejor año en 2021 y tiene comprometida su producción hasta la mitad del 2023. De eso, el 80 por ciento se vende a productores argentinos, ¿donde está la especulación?, allí hay inversión clara y neta".

Mirá también el vídeo completo: