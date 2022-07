Nadia Podoroska regresó con una victoria

Nadia Podoroska ya había empezado a dejar atrás un angustiante período de inactividad en junio pasado, participando de la clasificación de Wimbledon (cayó en la segunda ronda). Sin embargo, ahora, la tenista argentina se dio el gusto de volver a competir en el cuadro principal de un torneo del WTA Tour por primera vez luego de casi once meses . En Varsovia, Polonia, en el certamen de categoría 250, la semifinalista de Roland Garros 2020 y actual 211° del ranking mundial, venció en forma contundente, por 6-1 y 6-1, en 1h10m, a Alexandra Cadantu-Ignatik (154°; Rumania).

Podoroska anotó cuatro aces, no cometió doble faltas, logró el 63% de primeros servicios, ganó el 88% de puntos con el primer saque y el 57% con el segundo, además de quebrarle cinco veces el saque a su rival. En los octavos de final del BNP Paribas Poland Open (sobre polvo de ladrillo), Podoroska (de 25 años) se enfrentará con la vencedora de la brasileña Laura Pigossi (113°) o la rusa Varvara Gracheva (62°).

Resumen del triunfo de Podoroska en Polonia:

Podoroska está utilizando el ranking protegido (beneficio que tienen los jugadores tras no competir, por una lesión, durante un período mínimo de seis meses) y por ello pudo entrar en forma directa en el certamen polaco, donde la principal favorita es la local y líder de las posiciones, Iga Swiatek , y que tiene US$ 251.750 en premios. El último partido de la rosarina en un main draw del circuito grande había sido el 31 de agosto pasado, en el Abierto de los Estados Unidos (caída ante la belga Greet Minnen). Desde entonces, se encontró con obstáculos físicos y emocionales, algunos de ellos como consecuencia de su abrupto crecimiento en el circuito.

Las lesiones, los cambios en su vida (incluido el de la agencia de representación) y las presiones que Podoroska empezó a recibir tras el fantástico Abierto de Francia de 2020 (tuvo un crecimiento en el ranking de más de 80 posiciones, del 131° al 48°; sus primeros triunfos frente a raquetas top; y un premio económico superior al de toda su carrera, de 425.500 euros), le sacudieron el piso y, en diversos aspectos, la afectaron, según ella misma contó.

La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, es la máxima favorita en el WTA 250 de Varsovia, donde está jugando Nadia Podoroska. Agencia AFP - AFP

En diciembre del año pasado, Podoroska explicó, a través de sus redes sociales, cuál era el problema con el que se topó: “No sé si llego a identificar cuál fue el momento exacto en el que dije: ‘Tengo una lesión grave o importante’ . Fue un dolor que me empezó muy progresivo. Pensé que era una contractura. Lo empecé a tratar como un dolor leve, pero siguió empeorando. Fui a la kinesióloga. Fue un proceso muy largo. Pasé por diferentes etapas, el isquiotibial, la cadera, se me iba hacia la espalda, el ciático. Al seguir compitiendo y seguir entrenando era bastante difícil identificar qué lesión era. Pero era algo que me permitía seguir jugando. Hasta que llegó un punto que estaba bastante desentrenada”.

Según explicó Diego Méndez, su kinesiólogo, la tenista sufrió “una tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un dolor en el tendón del músculo ubicado de la cara posterior del muslo, cerca de la cadera (…) Estamos trabajando en la progresión gradual y controlada de las cargas de trabajo físico y tenis”.

Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020.

Este año, además de actuar en la qualy de Wimbledon, Podoroska jugó en el ITF de US$ 25.000 de Den Haag, Países Bajos (fue semifinalista), en el ITF de US$ de 100.000 de Versmold, Alemania (alcanzó las semifinales) y en el WTA 250 de Palermo, Italia (perdió en la primera ronda de la qualy).

Podoroska también utilizará el ranking protegido (número 39) para participar en forma directa del próximo US Open , que comenzará el 29 de agosto.

Fuente: La Nación