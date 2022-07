Tras perder a su bebé, se separaron More Rial y El Maxi

Morena Rial y El Maxi anunciaron su separación, tras fuertísimos rumores de crisis de pareja.

Finalmente, ella confirmó que las versiones de separación, que se incrementaron luego de que perdiera su embarazo, eran ciertas.

Contundente, afirmó que desde hace tiempo ya no está en pareja con el músico cordobés.

"¿Estás soltero?", le preguntaron a El Maxi a través de sus stories de Instagram. "Sí", afirmó, contundente. "¿Qué pasó con El Maxi?", le consultaron a More Rial. "No sé, ¿pasó algo?", contestó More.

Acto seguido, le preguntaron si está soltera o de novia. "Hace rato estoy soltera", sentenció junto a una selfie muy sensual.

