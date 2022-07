El 1° de agosto, caña con ruda y homenaje a la Pachamama

El 1 de agosto se celebra un homenaje a la Pachamama, la madre tierra. Se trata de una celebración, un tributo, que es histórico y en el que, simbólicamente, se da de comer a la tierra para renovar las expectativas de volver a recibir lo que la Pachamama brinda.

El término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua: “pacha” significa universo, mundo, tiempo, lugar y “mama”, madre. A la Pacha se la considera una deidad andina de la tierra, una figura que representa la energía femenina de amor protección y fertilidad.

Las comunidades del noroeste argentino, de Chile, Bolivia y Perú celebran todos los 1 de agosto el día de la Pachamama. Se trata de un rito que proviene de la comunidad andina y fue adoptada del pueblo inca hace mucho tiempo. La costumbre trascendió el tiempo y el lugar, y se realiza cada vez más en distintas partes.

"La Pacha ocupa un supuesto lugar en la mesa. Se hace la papachada, que se empieza a sahumar la comida, a regarla con vino y tomar caña con ruda. No es sólo un día, se hace prácticamente hasta mediados de agosto. Por último la convido, la tributo, con un vasito de su caña", explicó para Cadena OH! Georgina García Kieffer, quien se dedica hace más de 20 años a producir caña con ruda.

"No era caña en un principio, porque no existía en América, ni tampoco la ruda. No son originarios. Con el criollismo se incorporó al agua ardiente, otros ingredientes con propiedades curativas", detalló.

"Hace más de 20 años que estoy con este tema. Está mejor la caña actual, porque yo misma he ido mejorando. Tenes que saber con qué elementos se cuenta en cada época del año. La caña verde o la dulce o andina, es una caña de creación propia. No es distinta de la que se toma en otros lugares de américa, pero la Roja tiene toda una carga, un contenido, una sustancia, la más macha. Es la que cura contra los malos espíritus y la envidia", explicó.

La entrevistada prepara a consciencia su propia caña con ruda, reivindica la cocina de la misma y se siente parte del proceso. "La caña que yo hago es distinta porque primero la macero de verdad, hay todo un conjunto de frutas, más algunos secretos muy femeninos, sobre todo a partir de la canela. Este año hice el cacao, para bendecir también porque hay una expansión cultural con los granos de cacao en América. Es para bendecir cada vez más el vientre femenino que se relaciona con la vida.

Aprovechó para volver a denunciar el robo de sus recetas, la venta de sus productos y el uso de la misma presentación, que logran confundir al cliente. "Eso se llama estafa y sigue ocurriendo a pesar de las cartas y reclamos. Al probarla me señala a mi porque creen que sigo siendo la cocinera, pero no es así".

En todas las redes se la puede encontrar como Georgina García Kieffer, o como caña con Ruda Artesanal o macerada. "Cuando entran en las redes también se encuentran con qué negocios nos venden. A mí el negocio no me importa, sino que me importa la cocina", dijo por último.

