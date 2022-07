Colectivos interurbanos: exigen un aumento tarifario cercano al 70 por ciento

Rodolfo Wagner, titular de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación actual del sector. En este sentido, consideró que para que el servicio sea de calidad, la suba del boleto es una necesidad imperiosa.

"Estamos solicitando un aumento entre el 60 y 70 por ciento de recomposición tarifaria. Nuestro insumos están todos dolarizados, es decir, no hay nada que no esté atado al dolar", comenzó diciendo.

Leer también:La reducción del servicio nocturno de colectivos afectará a toda la provincia

Para Wagner, "hoy los números estallan y necesitamos la ayuda del Gobierno". Por eso, "pedimos un acompañamiento, ya sea a través de subsidios o mediante una emergencia económica para el sector".

Al respecto, reconoció que "hay un buen diálogo con la Secretaría de Transporte de la provincia" y aseguró que "ellos también entienden que para que funcione el sistema, es necesario otorgar un incremento tarifario".

Finalmente, Wagner afirmó que, si bien por el momento el servicio no podría verse resentido, no obstante, opinó que "si no se consigue gasoil o cubiertas, la situación te obliga" a que las empresas tomen medidas.

Escuchar también la nota completa: