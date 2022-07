Marian Farjat asegura que Rodrigo de Paul le escribió por privado

Marian Farjat aseguró que Rodrigo de Paul, actual pareja de Tini Stoessel, se comunicó con ella tras la separación de Camila Homs en una entrevista.

En diálogo con Federico Flowers en el ciclo Café Concepto, la ex Gran Hermano explicó: “Fue básicamente eso, me manda un mensaje por Instagram y lo veo tarde. Tarde pero seguro. Yo creo que habrá sido hace poco”.

“Me habló y después lo borró pero yo lo vi, pero tarde. Calculo que fue hace poco porque él estaba con Cami Homs antes, así que no sé”, detalló la influencer sobre el deportista.

Leer también: Los problemas de De Paul estarían molestando a la familia de Tini Stoessel

Marian Farjat se lamentó de no haber visto antes el mensaje que Rodrigo de Paul le habría mandado según reveló.

“Básicamente fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba”, dijo la exparticipante de Gram Hermano al periodista.

Luego, le preguntó a Flowers: “La story la subí a mejores amigos, donde nada más tengo a 13 personas. ¿Cómo te enteraste vos? Nunca me imaginé que se iba a viralizar”.

Fuente: Ciudad Magazine