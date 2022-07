Edgardo Poldi a paso firme para ingresar a Gran Hermano

El conductor santafesino Edgardo Poldi, se colocó en camino para ingresar a la casa de Gran Hermano, que retoma su reality el próximo 5 de septiembre. "Dirán que esto es una locura, pero no. Siempre veía Gran Hermano y nunca me podía anotar por la edad, tomaban gente muy joven", comentó para Cadena OH!

"Siempre me cruzo con gente del ambiente y un productor me dijo que sería ideal para participar. Me dio manija", expresó entre risas. "Vos podes, vos revolucionaría la casa, me dijo. Yo tengo mucho para aportar, con toda mi experiencia personal y profesional. Enseñaría a desfilar, a hacer protocolos, organizar fiestas. Tengo un espíritu muy joven, por naturaleza soy así, gracias a Dios me levanto y me acuesto todos los días de buen humor".

El entrevistado se proyecta como un mediador y como un inspirador de los futuros participantes. "Les enseñaría cosas para que triunfen en la vida, para que estudien como yo desde los 15 años".

El conductor de 73 años es muy conocido en Santa Fe gracias a “Charlando de modas”. En las últimas horas, también se conoció un video en el cual los integrantes del grupo musical Los Palmeras apoyan la decisión de Poldi de postularse para el programa.

"Llené el cuestionario y subí el video a Youtube, como te piden. A la media hora me estaba llamando la prensa para hacerme notas para el lunes. Desde el lunes estoy haciendo notas, me llaman de todos lados, mañana, tarde, noche".

Poldi se considera un resiliente y alguien con amor por la vida. "Aprendí algo que cuesta un montón, que es perdonar. Tres veces vinieron políticos a tocarme el timbre, pero les decía que no soy tonto: quieren mi nombre que me lo gané con honestidad, con conducta personal; pero les hablaba de ayudar a los pobres, y me ponían trabas. No, entonces no"; dijo por último.

Escuchar también audio completo: