Aumenta el transporte escolar en la ciudad de Santa Fe

El sector de los transportistas escolares de Santa Fe resolvió aplicar un incremento del 15% a partir del 1° de agosto. Con esta nueva suma, desde que empezaron las clases, los transportes escolares habrán subido un 60% sus tarifas en lo que va del año.

"Sabemos la situación por la que están pasando los padres que, al día de hoy, les cuesta pagar la cuota que les estamos cobrando. Ahora, cuando les informemos de este aumento, corremos el riesgo de que empiecen a bajar a los chicos del transporte", indicó Jorge Blesa, referente del sector.

El precio básico va a estar en $ 12 mil, pero también hay servicios que cobran $ 15 ó $ 20 mil, porque hacen distancias más largas o bien buscan a los chicos en el contraturno, por lo que "ahí el transportista tiene que volver a la escuela y hacer un nuevo recorrido".

"La situación lamentablemente es muy mala, y no solo por el aumento de los combustibles", detalló y amplió: "No tenemos precios (de referencia) para poner nuestras unidades en condiciones. Queremos cambiar las cubiertas, y salen 100 mil pesos cada una; tenemos que viajar a Bolivia o Paraguay para comprarlas más baratas, cosa que no pasó nunca".