¡Escándalo! Se separaron el Pocho Lavezzi y Natalia Borges

Este miércoles, revelaron en A la Barbarossa (Telefe) que el Pocho Lavezzi y Natalia Borges se separaron tras casi tres años de noviazgo. Fue Lío Pecoraro el encargado de llevar la noticia y contar todos los detalles.

“Ezequiel el Pocho Lavezzi y la modelo Natalia Borges están separados y es oficial después de tanto tiempo juntos”, comenzó diciendo el periodista. Tras ello, Georgina Barbarossa, bromeó: “Ay pásenle mi celular, Pocho yo no quiero que me mantengan, no quiero nada eh, vas a estar tranquilo, siempre me gustó”.

Luego, Pecoraro contó una sorpresiva anécdota que vivió la expareja cuando aún estaban juntos y la cual habría desencadenado la crisis. “Se acuerdan de Pablo Cosentino, ex marido de Daniela Urzi, bueno el Pocho era muy amigo de Pablo. Una vez él vio unos mensajes que Natalia le mostró donde decía que se la quería levantar cuando aún estaban juntos”, aseguró el panelista.

Además, relató la reacción de El Pocho al respecto: “¿Quieren saber qué hizo? Lo invitó a tomar un café y ahí lo surtió a piñas, furioso por lo que había pasado. Esta historia Pablo Cosentino no quería que salga a la luz pero efectivamente pasó”.

“¿Pero por qué se separaron entonces?”, quiso indagar Georgina, a lo que Pecoraro aclaró: “Porque ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades. Te digo más tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres que el Pocho le escribió”.

Fuente: Ciudad Magazine