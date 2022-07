José Luis Espert salió con todo tras el nombramiento de Sergio Massa

El diputado nacional José Luis Espert no se quedó callado luego del nombramiento de Sergio Massa como superministro del Gobierno de Alberto Fernández y realizó una profunda crítica, sobre todo por la situación de Silvina Batakis, quien fue desplazada del ministerio de Economía para ser nombrada como presidenta del Banco Nación.

"Me pregunto lo mismo que me pregunté cuando se cambió a Guzmán por Batakis: ¿Cambiar a Batakis por Massa para hacer qué?", declaró el diputado de Libertad Avanza.

"Alguna vez tendremos que preguntarnos por qué Argentina vive de crisis en crisis. Acabo de leer que Aníbal Fernández dijo que el nombramiento de Massa no es para cambiar nada sino para profundizar el rumbo. Yo le recuerdo a Aníbal Fernández que ese rumbo nos ha llevado a una crisis tan gigantesca que tiembla el Gobierno y no solo un ministro", dijo el legislador al aire de Cadena OH!.

El economista afirmó que el país se ha quedado sin reservas y se encuentra lejos de cumplir con las metas del Fondo, por lo que sería necesario, a su visión, "dejar un mercado libre, que flote el tipo de cambio y dejar fijo el gasto público nominal en pesos hasta fin del año que viene".

En tanto, aseguró que, para cumplir nuevas metas, "Argentina debe hacer ajustes en materia fiscal, monetaria y de reserva. Para eso se necesita una gran cohesión política que hasta ahora faltaba. Es necesario que Massa la recupere", agregó.

Escuchar también la nota completa: