Apelarán la condena del docente del Colegio San Roque

El profesor de Educación Física, Darío Céspedes, fue condenado a 11 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra un menor en 2018 en el Jardín San Roque. La resolución fue dictada por el tribunal compuesto por Gustavo Urdiales -presidente-, Pablo Ruiz Staiger y Rosana Carrara. Paralelamente lo absolvieron de los cargos acusados en 2019, en la escuela primaria del complejo educativo.

Fue encontrado penalmente responsables de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado por la educación, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación".

"Estamos esperando los fundamentos que todavía no fuero dados, tiene el tribunal 10 días hábiles para poner en conocimiento esto. Pero tenemos analizado aproximadamente qué es lo que vamos a recurrir, tenemos un panorama de cómo puede venir la cuestión", apuntó para Cadena OH! el abogado defensor, Sebastián Oroño.

"Nosotros no esperábamos la condena, no sólo por las pruebas, sino también por lo que pasó durante el debate. Menos que se lo condene por un hecho ocurrido en 2018. Porque nada se produjo en el juicio que pudiera sustentar la existencia de ese hecho de 2018. Fue sorprendente para nosotros, no había pruebas para sustentar ese supuesto hecho", explicó.

Hay una absolución por lo que habría ocurrido en 2019. En otras palabras, lo absolvieron por la mitad de los hechos y por la otra mitad lo condenaron.

"Vamos a plantear la apelación y vamos a sostener la nulidad del procedimiento. Esto en virtud de que la acusación es ilegítima por sustentarse en la sustracción de un elemento de prueba", expresó por último.

