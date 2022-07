"Estamos en el Mundial, no lo puedo creer", expresó Rodríguez, emocionada, apenas terminó el encuentro en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

"Esto es gracias a nuestro esfuerzo, del plantel y del cuerpo técnico, y se lo quiero dedicar a toda la gente que nos sigue y nos brinda su apoyo incondicional", agregó.

Rodríguez apuntó que "en el entretiempo" hablaron mucho en el vestuario y se convencieron de que "se podía dar vuelta el resultado" porque Argentina "había jugado mejor que Paraguay".

"Por suerte en el segundo tiempo se me abrió el arco y pude sumar dos goles. Creo que también es un premio al esfuerzo porque nunca me di por vencida. Pudimos remontar el resultado y ahora somos mundiales. Todavía no lo puedo creer", concluyó.

Con sus dos conquistas de ya suma seis y, a falta de la final de mañana (Brasil-Colombia), Rodríguez quedó al tope de la tabla de goleadoras de la Copa América.