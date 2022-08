Accidentes en la ruta 33 y en la autopista Rosario - Buenos Aires

Este lunes por la mañana se registraron densos bancos de niebla en algunos puntos de la región, sobre todo en los corredores suburbanos como avenida Circunvalación y las autopistas y rutas que conectan a Rosario con otras localidades.

Como consecuencia, un múltiple choque tuvo lugar en la autopista Rosario-Buenos Aires: hay al menos nueve camiones involucrados. El accidente ocurrió a la altura de Villa Constitución, donde regía una alerta por posible presencia de humo y reducción de la visibilidad de los conductores.

"Estamos trabajando en el lugar. No pudimos evaluar en gran manera todo lo que ocurrió. Sacamos a la víctima, que no es fatal. Es un conductor de un camión que tiene politraumatismos. Son nueve camiones de distintos tipos de carga y una pick up. Más al sur hay otro accidente de menor gravedad", detalló el jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución, Gerardo Perazzo.

Más temprano, en la ruta 34 a la altura de Pérez fue escenario de una colisión entre un auto y un camión y era muy difícil ingresar a Rosario desde aquella localidad por lo que se recomendaba evitar la zona y tomar caminos alternativos. Se presume que la densa niebla influyó en le accidente que no registró heridos de gravedad.