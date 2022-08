Sergio Rondina: "El equipo no tuvo idea de juego"

En el cierre de la fecha 11 del Torneo de la Liga, Colón perdió con Independiente por 3-0 con goles de Damián Batallini, Leandro Fernández y Leandro Benegas, en lo que fue el primer y seguramente último partido de Juan José Serrizuela como DT interino del Rojo.

Damián Battallini, quien marcó su primer gol con la casaca de Independiente, puso en ventaja a su equipo sobre los 10 minutos del primer tiempo, mientras que Leandro Fernández aumentó a los 43 del mismo período. Y en la segunda parte, Leandro Benegas redondeó la goleada al anotar sobre los 8 minutos.

En conferencia de prensa, Sergio Rondina manifestó: "Es difícil de explicar con el resultado y el rendimiento del equipo, no hicimos las cosas mal en el comienzo, peor perdimos la pelota y se vino el primero. En el primer tiempo no lo hicimos mal, después en el tercer gol ya se terminó todo, lo vi al equipo acelerado, sin pausa. Jugamos al ritmo de la gente y eso no está bien".

"El equipo no tuvo idea de juego, este equipo tiene buenos jugadores pese al mal momento, nos lo hicieron pagar. Mañana (Hoy) volvemos a trabajar, no nos podemos permitir que duela, el vestuario está muerto, tenemos que levantarnos como se debe" agregó.

Por otro lado, dijo: "No fuimos inteligentes en saber cuándo ir al ataque y cuando no. Me parece que el equipo por momento funcionó y en otro no, en el segundo tiempo la imagen fue muy mala. Creo que hay que trabajar en todo, anímico y futbolístico, tenemos que buscarle la vuelta, tenemos los jugadores para poder hacerlo".

Luego, en otras palabras, manifestó que deberá meter cambios radicales: "Tal vez debemos acomodarnos a otra cosa, no tener la pelota y ser más verticales, me parece que va por ahí. Hay jugadores que tienen experiencia y saben que el desorden del segundo tiempo no lo podemos tener, para mi hoy corrieron y lucharon, pero lo hicieron mal y desordenado".

"Estamos obligados a mejorar, eso es lo que vamos a hacer. A veces hay golpes que te hacen ver realidades, uno trabajo toda la semana bajo un sistema y no funcionó, es la realidad. No hay que ser necio, yo quiero que ele quipo funcione, no quiero tener otra noche como esta, menos de local, quiero que el equipo gane. Me tengo que hacer cargo, hay que revertirlo" cerró con preocupación.

